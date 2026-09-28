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LE PAYS DES MILLE COULEURS

ARABIE SAOUDITE

Au sud-ouest du royaume, les hauts plateaux dévoilent une architecture et un art pictural méconnus, qui s’expriment dans les villages en pierres sèches, les palais fortifiés et les maisons en terre habillées de motifs géométriques éclatants. Après des décennies d’abandon, habitants, artisans et autorité publique œuvrent ensemble pour restaurer un patrimoine unique qui, peu à peu, reprend vie. Vu d’en haut, le village d’Al-Khalaf paraît particulièrement homogène avec ses maisons et ses tours en terre, striées de pierres plates en saillie, typiques de l’architecture locale, une technique pour détourner l’eau de pluie et éviter l’érosion.

Texte et photos: Tuul et Bruno Morandi

Numéro 255
Octobre-Novembre 2026

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