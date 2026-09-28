Newsletter

AVEC LES NOMADES DE LA JUNGLE

RD CONGO

Au plus profond des forêts de l’Ituri, les pygmées mbuti tentent de perpétuer leurs traditions de chasseurs-cueilleurs. Mais leur mode de vie est menacé par les profondes mutations que connaît cette région dont le sous-sol abrite d’importants gisements aurifères. La colonne de dix hommes s’élance à pas feutrés dans la moiteur équatoriale. Leurs visages sont peints d’argile, ils sont vêtus de shorts usés et ne transportent rien d’autre que leurs lances et quelques filets de chasse. Nous franchissons une rivière en équilibre sur un tronc couché. Wagonda marque une pause pour écouter les bruits de la canopée. «La forêt, c’est notre monde, murmure-t-il. C’est toute notre vie.»

Texte: Guillaume Jan Photos: Gwenn Dubourthoumieu

Numéro 255
Octobre-Novembre 2026

S'abonner Commander
Retour