Le Palio, rêve des jockeys sardes

Cette course de chevaux qui se déroule chaque été à Sienne est l’une des plus célèbres mais aussi l’une des plus anciennes du monde. Au-delà de l’engouement suscité par l’événement se dessine une histoire moins connue mais tout aussi vibrante: celle des jockeys sardes qui rêvent de s’y illustrer. Le Palio n’est pas seulement une course de chevaux organisée en l’honneur de la Vierge Marie qui a lieu en juillet et en août à Sienne, c’est aussi un événement culturel majeur dont les racines remontent au Moyen Âge.

Texte : Maxime Verne

Photos : Marco Cheli / Parallelozero