Un journaliste et un photographe français ont exploré durant plusieurs semaines la forêt du bassin du Congo, empruntant divers moyens de transport fluviaux et terrestres. Récit d’un voyage riche d’émerveillement. Palétuviers aux racines aériennes, placides hippopotames, singes joyeux et perroquets tapageurs: dans la mangrove qui borde l’embouchure du fleuve Congo, les premières images sont celles d’un paradis équatorial.

Texte : Guillaume Jan

Photos : Gwenn Dubourthoumieu