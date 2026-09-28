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LA VENISE COLOMBIENNE

Colombie

Au cœur de la Ciénaga Grande de Santa Marta, Nueva Venecia semble flotter entre ciel et eau. Façonné par la pêche, ce village longtemps tenu à l’écart par son isolement doit désormais composer avec la dégradation de son environnement mais aussi avec l’arrivée du tourisme. C’est un autre monde, sans rues, sans voitures ni trottoirs. Que ce soit pour aller à l’école, au café, chez le voisin ou à l’église, il faut prendre… une barque! Près de 3500 habitants vivent dans quelque 500 maisons dressées sur pilotis.

Texte et photos: Franck Renoir

Numéro 255
Octobre-Novembre 2026

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