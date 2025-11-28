La Transhimalayenne à moto

Dans la communauté des motards baroudeurs, la Transhimalayenne a une réputation de légende. Du Ladakh à l’Himachal Pradesh, cet itinéraire de plus de 1000 km serpente au cœur de paysages d’altitude lunaires en passant par des villages esseulés. Une véritable aventure. C’est une langue de bitume dont chaque mètre est gagné de haute lutte. Soumise à un climat particulièrement rude, elle n’est ouverte – au mieux – que de juin à octobre. Le reste de l’année, la neige règne en maître. Tracée en haute altitude dans les confins septentrionaux de l’Inde, la Transhimalayenne est d’abord une voie stratégique avant d’être un itinéraire touristique.

Texte : Marie Paturel

Photos : Bertrand Gardel / Hemis



