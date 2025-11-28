Marcher comme au Moyen Âge

Emprunter à pied une trace historique entre le Gévaudan et le Languedoc en plein hiver et dans les conditions les plus proches du XIIIe siècle, c’est l’aventure qu’a choisi de vivre Willy Minec. Durant 16 jours, chaussé de socques de bois et habillé de vêtements en lin, en feutre et en cuir, Willy Minec a parcouru près de 300 kilomètres en évitant les ouvrages modernes, et en dormant dans des églises ou des abris paysans. Le bourdon sonde le fond de la rivière. Son porteur tâtonne, pieds nus, de l’eau jusqu’aux cuisses, ses habits soigneusement protégés dans une besace. Depuis quelques jours, les températures minimales frisent le zéro en Lozère, ce qui n’a pas découragé ce curieux randonneur de traverser le Bès à gué. Le pont voisin lui tend les bras, mais pour lui ce n’est pas une option. «Cet ouvrage a été construit au XVIe siècle, je ne peux donc pas l’utiliser», explique-t-il en serrant les dents.

Texte : Julien Pannetier

Photos : Antoine Merlet / Zeppelin



