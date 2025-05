La sentinelle de l’Arctique

Depuis l’arrivée de Donald Trump à la Maison Blanche, le Groenland émerge de son isolement discret. Convoitée pour ses ressources, cette île aux confins de l’Atlantique nord reste un territoire sauvage, où la nature demeure aussi rude que fascinante. Sur cette terre glacée, recouverte d’une calotte dont l’épaisseur atteint par endroits plus de 3 kilomètres, les peuplades esquimaudes et les colons danois cohabitent depuis de longs siècles, composant une société originale où s’entremêlent, non sans paradoxes, des traditions ancestrales et la modernité la plus connectée.

Texte : Marie Paturel

Photos : Hemis