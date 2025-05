L’indian relay, le sport extrême des origines

Aux confins du Montana, dans les réserves natives américaines, une course à cheval spectaculaire, souvenir d’anciennes pratiques guerrières des tribus des Plaines, mêle prouesse physique, tradition familiale et affirmation identitaire. La photographe française Chloé Kerleroux a suivi une équipe de la confédération Blackfeet pour documenter ce sport méconnu. Trois chevaux, trois tours, un cavalier: au cœur de l’Indian Relay, tout se joue dans l’urgence d’un changement de monture exécuté à cru et à pleine vitesse.

Texte : Alexander Zelenka

Photos : Chloé Kerleroux