Une route dans le ciel

C’est l’autre toit du monde, avec le Tibet. Empruntant sur 1200 km une partie de l’ancienne route soviétique M41 reliant l’Afghanistan au Kirghizstan, la Pamir Highway, en réalité une piste souvent défoncée, traverse des étendues sauvages parmi les plus isolées de la planète, entre les chaînes du Pamir et de l’Hindou Kouch. Un grand voyage aventureux au cœur de la Haute-Asie. Depuis Duchanbe, cap sur la route de l’est et l’immense glacis désertique du Gorno Badakhshan (GOB), via les tunnels chinois de Khatlon et Ozodi, portes d’entrée vers le Pamir.

Texte et photos : Franck Charton