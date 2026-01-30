la loi de la Terre

Au nord-est de l’Australie, la Terre d’Arnhem reste un pays presque entièrement autochtone, où la loi ancestrale se danse, se chante et se tisse encore chaque jour. Entre cérémonies, art sur écorce et musique militante, un souffle ancestral relie la terre, la mer et les gestes de ceux qui veillent depuis 65 000 ans sur le Country, leur territoire vivant.

Une lumière dorée caresse l’escarpement du site sacré de Gulkula. Les corps peints de jaune, couleur du feu Gurtha, des danseurs Yolngu valsent. Leurs pieds soulèvent le sable mêlé de terre rouge autour des larrakitj, troncs creux dressés, pôles sacrés de la loi d’Arnhem, le Rom. Les bâtons de rythme claquent, les didgeridoo vibrent et racontent des histoires immémoriales.

Texte et photos : Sophie Ansel / Zeppelin