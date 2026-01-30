avec les nomades bakhtiari

Sur les hauteurs du massif du Zagros, les nomades Bakhtiari migrent encore à pied avec leurs bêtes en suivant des sentiers pluriséculaires. Dans un pays marqué par des sanctions sévères, la raréfaction de l’eau et une urbanisation rapide, cette transhumance saisonnière symbolise leur lutte pour survivre.

L’aube sent le bois brûlé, le lait de chèvre aigre et l’air de montagne, de quoi donner le mal du pays à n’importe quel Tehrani. Ramezan ouvre les yeux d’un coup et lance aussitôt des ordres d’une voix sèche. Chaque étape de la marche de 150 kilomètres présente son lot de difficultés et il veut gagner du temps. Mehran et Ashkan, ses fils, se lèvent de leurs couvertures de feutre, avalent quelques morceaux de pain cuit à la poêle puis partent rassembler le troupeau qui s’est dispersé pendant la nuit.

Texte et photos : Claudio Sieber