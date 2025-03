Clipperton, le plus petit atoll du monde

Tête d’épingle sur les mappemondes, Clipperton est considérée comme l’atoll le plus isolé de notre planète. Propriété française depuis 1931, ce confetti inhabité du Pacifique nord, visité seulement par les marins militaires, est une oasis pour de nombreuses espèces. Les apparences sont trompeuses. La plage est toute proche, à une demi-douzaine de mètres tout au plus, mais le violent ressac rend le débarquement périlleux. Au nord-ouest de l’atoll, les vagues cassantes semblent capables de retourner à tout moment le zodiac. Il en faudrait toutefois plus pour effrayer la dizaine de marins militaires prêts à débarquer sur Clipperton, quitte à devoir se jeter à la baille.

Texte : Stéphane Dugast

Photos : Zeppelin