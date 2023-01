Irlande, Sur les terres du baron vert

En héritant du domaine familial, situé à quelques kilomètres de Dublin, le lord irlandais Randal Plunkett a décidé de rendre des centaines d’hectares à la nature. En une décennie, faune et flore ont repris leurs droits dans ce laboratoire à ciel ouvert, devenu la plus grande réserve privée du pays. Les arbres se rejoignent, formant comme un tunnel flamboyant au-dessus de la route gravillonnée qui serpente dans la végétation. La brume qui nimbe les étendues herbeuses, l’épais silence et les panneaux d’interdiction placardés sur le portail de pierre érodé par le temps ne sont pas franchement accueillants. Un dernier tournant, et le château apparaît. Son imposante silhouette allongée, coiffée de tours carrées et percée de fenêtres gothiques semble régner depuis la nuit des temps sur les bois et les prairies qui s’étendent à perte de vue.

Texte et photos: Clément Grandjean