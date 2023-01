Maroc, La ferveur de la Tbourida

Nul besoin d’être un passionné de chevaux pour tomber sous le charme des jeux équestres traditionnels du Maghreb. Découverte au Maroc, où plus de 6000 cavaliers pratiquent cette discipline aussi originale que spectaculaire. Une nuage de poussière brunâtre soulevé par les

sabots d’une vingtaine de chevaux envahit l’air. Les oreilles assourdies par les détonations et le nez empli d‘une forte odeur de poudre, je plisse les yeux pour mieux voir. Un cavalier est tombé à terre, éjecté de la selle par le recul brutal de son arme. Son cheval s’échappe et doit être rattrapé. Je ne me suis pas encore remis de mes émotions que le groupe suivant fonce déjà vers moi au grand galop.

Texte et photos: Laurent Nilles