Hokkaido, la petite Sibérie japonaise

Loin des métropoles trépidantes, des temples impériaux et des geishas, Hokkaido, la grande île du nord, dévoile sa personnalité profonde en hiver, lorsque le gel et la neige composent des paysages d’une pureté et d’une élégance absolues.

Hokkaido est réputée dans le monde entier pour sa neige poudreuse. Les montagnes de l’île sont jalonnées de stations de ski et d’itinéraires sauvages qui attirent les amoureux de sports d’hiver. Au lever du soleil, le lac Mashu devient un tableau empreint d’une grâce toute orientale. Le tanchô, l’emblématique grue japonaise, offre un spectacle émouvant en dansant sous la neige.

Texte: Marie Paturel

Photos: Hemis

f