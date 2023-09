LES BERGERS AUX SEMELLES DE VENT

Ils ont de longs cheveux noirs et brillants. Un peigne dépasse de leur poche de poitrine. Leurs yeux, bordés de kajal, séduisent et effraient à la fois. Gardant les nombreux check points disséminés sur le territoire, leur inséparable kalachnikov en bandoulière, ils font semblant de lire les documents qu’on leur présente. Mais après quelques bavardages et un coup de fil à un supérieur, ils finissent par se radoucir. Le contrôle se termine par des selfies avec ces curieux étrangers armés seulement d’un stylo et d’un appareil photo. Eux, ce sont les nouveaux talibans, de jeunes voire de très jeunes gens qui se sont enrôlés dans une milice cherchant à se faire passer pour une véritable armée. Certains l’ont fait par fanatisme religieux, mais beaucoup plus probablement pour éviter le risque de famine dans un pays où, selon le HCR et le Programme alimentaire mondial, 24 millions de personnes ont besoin d’une aide humanitaire vitale, et où le taux de chômage est de 98%.

Texte : Elena Dak

Photo : Bruno Zanzottera/Parallelozero

