Troisième plus grande ville du Japon, Osaka est sous le feu des projecteurs cette année. Hôte de l’Exposition universelle, la métropole affirme sa personnalité atypique et se distingue par une connexion forte à la nature et en particulier à l’eau. C’est le spot préféré des Instagrameurs, qui attire autant les influenceurs que les touristes de passage: la très photogénique rue Dotonbori fait immanquablement pétiller les yeux de ceux qui découvrent Osaka dans sa parure de néons multicolores.

Texte : Marie Paturel

Photos : Hemis