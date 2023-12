Les îles Matsu en première ligne

À une vingtaine de kilomètres des côtes chinoises où se trouvent des bases navales et des sites de missiles, l’archipel des îles Matsu est le front le plus stratégique du monde. Le photographe italien Alessandro Gandolfi s’y est rendu aux côtés des nombreux touristes attirés par ce lieu où plane une étrange tension. Elles sont le poste avancé de Taïwan vers la Chine, sur la ligne de front de la guerre qui pourrait un jour potentiellement éclater entre Taipei et Pékin. Sur les 19 petites îles de l’archipel, cinq seulement sont habitées. La principale est Nangan, 10 km2, loin de la capitale à laquelle elles sont rattachées (170 kilomètres à vol d’oiseau) mais si proches de la Chine qu’il serait possible de s’y baigner, n’étaient les eaux traîtresses du détroit habité il y a quatre cents ans par les pirates du mythologique Zheng Zhilong.

Texte et photos : Alessandro Gandolfi/Parallelozero

f