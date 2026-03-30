Dans l’enfer du Kawah Ijen

Sur l’île de Java, le volcan Kawah Ijen offre un spectacle saisissant: des flammes bleu électrique embrasent la nuit, tandis que les mineurs, silhouettes d’ombre et de courage, arrachent de la chaleur et des fumées toxique un trésor de soufre. Des troncs brûlés dressent leur squelette décharné sur le ciel noir. La forêt au sommet du volcan n’a résisté ni aux assauts des vents dominants ni aux fumerolles toxiques échappées du cratère. Dans le faisceau des lampes frontales, des fragments de roche s’éclairent d’une étrange lueur: des morceaux de soufre échappés des paniers lourdement chargés que remontent chaque nuit des mineurs. Sous nos pieds s’ouvre, béant, obscur et silencieux, le cratère du volcan. Les premiers pas sur le chemin de descente tracé à flanc de falaise et noyé dans les panaches de gaz sont délicats.

Texte : Bernadette Gilbertas

Photos : Olivier Grunew