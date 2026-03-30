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Le plus beau désert du monde

Algérie

Parmi les pépites du Sahara central, le massif de la Tadrart, longeant la frontière libyenne, reste un incontournable. Après plusieurs années de fermeture, l’extrême sud-est algérien, au départ de Djanet, accueille à nouveaux les visiteurs. Notre reporter a parcouru à pied cet immense entrelacs de dunes orange et de plateaux lunaires à la beauté renversante.  Bilal, le vieux guide Touareg, tire sur sa chique en montrant un empilement de boules cyclopéennes: «Ça, c’est Djebel Tiska!» De fait, il s’agit du premier véritable escarpement rocheux au sud de Djanet, aimantant tous les regards. Notre premier bivouac est installé à son pied, dans un somptueux écrin de rochers sculptés en creux, genre taffoni. 

Texte et photos : Franck Charton
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Numéro 252
Avril-Mai 2026

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