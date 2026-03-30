Le plus beau désert du monde

Parmi les pépites du Sahara central, le massif de la Tadrart, longeant la frontière libyenne, reste un incontournable. Après plusieurs années de fermeture, l’extrême sud-est algérien, au départ de Djanet, accueille à nouveaux les visiteurs. Notre reporter a parcouru à pied cet immense entrelacs de dunes orange et de plateaux lunaires à la beauté renversante. Bilal, le vieux guide Touareg, tire sur sa chique en montrant un empilement de boules cyclopéennes: «Ça, c’est Djebel Tiska!» De fait, il s’agit du premier véritable escarpement rocheux au sud de Djanet, aimantant tous les regards. Notre premier bivouac est installé à son pied, dans un somptueux écrin de rochers sculptés en creux, genre taffoni.

Texte et photos : Franck Charton