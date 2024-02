Né dans une petite ville non loin de Moscou, Daniel Kordan a toujours aimé arpenter la nature préservée de sa région, constellée de lacs et de forêts. Durant six ans, il a fréquenté une école d’art qui lui a permis de se familiariser avec toutes les techniques de la peinture, ce qui a élargi sa compréhension des compositions et de l’harmonie dans les palettes de couleurs.

Photos: Daniel Kordan

F