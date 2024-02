La mer d’Aral renaît

Située entre le Kazakhstan et l’Ouzbékistan, la mer d’Aral était autrefois le quatrième plus grand lac du monde. Lorsque, dans les années 1960, le gouvernement soviétique a décidé de développer l’industrie du coton dans la région, il a provoqué son assèchement. La situation s’est améliorée depuis et les pêcheurs commencent à revenir. Les chiffres ne pourraient être plus parlants: depuis 1960, la mer d’Aral a perdu 75% de sa surface et 90% de son volume. Une conséquence directe de la volonté des dirigeants soviétiques de l’époque de détourner les eaux de l’Amou-Daria et du Syr- Daria à des fins d’irrigation dans le but de convertir en zone agricole de vastes étendues de pâturages ou de terres incultes dans ce qui est devenu l’Ouzbékistan, le Kazakhstan, le Turkménistan et d’autres pays d’Asie centrale.

Texte et photos : Lieven Engelen

