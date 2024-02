Zoom sur le polo sur glace

Le village de Saint-Moritz est le berceau d’une discipline rare: le polo sur neige. Au coeur de l’hiver, des joueurs venus des quatre coins du monde s’affrontent sur un terrain aménagé sur le lac gelé qui jouxte la luxueuse station grisonne. La balle fait comme un éclair rouge devant le fond en noir et blanc de la forêt enneigée. Sa courbe s’infléchit, elle descend, rebondit en silence sur le sol, légère dans l’air glacial de l’hiver. Elle n’a pas le temps de s’immobiliser sur la neige tassée qu’elle disparaît soudain, emportée par un tourbillon de sabots, de corps et de crins. Et le jeu continue. Sous les fers des huit chevaux lancés au grand galop derrière la sphère de plastique, quelques dizaines de centimètres de glace et l’eau du lac de Saint-Moritz.

Texte : Clément Grandjean

Photos : Giancarlo Cattaneo, Kathrin Gralla, Tony Ramirez, Reinhardt & Sommer/Snow Polo World Cup St. Moritz

