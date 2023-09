CE MONDE SI BEAU VU DU CIEL

Le concours des Drone Photo Awards a récemment dévoilé les lauréats de son édition 2023. Placée sous le patronat des Siena Awards, cette compétition s’est imposée comme la référence mondiale de la photo et de la vidéo aériennes. Depuis 2018, elle présente des clichés spectaculaires pris aux quatre coins du globe dans le but de mettre en lumière un genre particulier que les organisateurs ont délibérément voulu séparer de la photographie traditionnelle. Le concours est ouvert aux images et aux vidéos qui peuvent avoir été prises depuis des drones mais aussi des avions, des hélicoptères, des ballons, des dirigeables, des fusées, des cerfs-volants ou encore des parachutes.

Photos: Drone photo awards 2023

