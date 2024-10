Le collectif russe AirPano est renommé pour ses images aériennes spectaculaires qui capturent la beauté des villes et des sites naturels à travers le monde. Fondé par un groupe de photographes et vidéastes passionnés, ses membres utilisent des drones et des hélicoptères pour réaliser des vues panoramiques à 360 degrés, offrant une perspective unique sur des lieux emblématiques.

Photos : Collectif Airpano