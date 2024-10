Mythique Route 66

L’itinéraire transcontinental le plus mythique du monde n’est pas qu’un concentré des clichés de l’histoire et de la culture américaines. L’US Highway 66 de son vrai nom est aussi le fil rouge d’un pays où la diversité flirte souvent avec la division. Tout a sans doute déjà été écrit sur cette route légendaire qui barre la carte des États-Unis d’un trait oblique, de Chicago à Santa Monica, en passant par trois fuseaux horaires et huit États. Cet itinéraire transcontinental attise l’imaginaire des Américains et du monde entier qui y voit le symbole des grands espaces, des petites villes perdues au milieu de nulle part, des cowboys, mais aussi des motels, des stations-services et des roadtrips à bord d’une énorme Cadillac ou à califourchon sur une Harley Davidson.

Texte : Marie Paturel

Photos : Hemis