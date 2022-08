Un bain de forêt pour le corps et l’esprit

Les pieds nus foulent le pâturage encore humide en ce matin de début d’été. Sous la peau, des herbes tantôt douces et accueillantes, tantôt piquantes. Le pas se fait ainsi plus lent et plus conscient. Retirer les chaussures est une des premières invitations de Céline Schenk pour entrer dans la pratique du bain de forêt. Accompagnatrice en moyenne montagne et formée spécifiquement à la pratique du «shinrin-yoku», elle nous guidera durant trois heures à travers une forêt enchanteresse de mélèzes du col du Lein, au-dessus de Martigny (VS).

Photos: Louis Dasselborne

Texte: Sophie Dorsaz / Coopération

