Sur la Via Alta Vallemaggia

La Via Alta Vallemaggia, longue de 200 km, est l’une des plus belles randonnées de Suisse. En partant d’Ascona-Locarno, nous avons suivi le fil de ses crêtes aériennes sur cinq étapes. La Via Alta Vallemaggia fait le tour de la vallée du même nom qui s’étend au nord de Locarno. L’itinéraire a de quoi ensorceler plus d’un amateur de randonnée au long cours. Par sa longueur d’abord, puisque depuis les paysages préalpins qui dominent le lac Majeur jusqu’aux territoires alpins sur les flancs du Basòdino, avec ses deux variantes septentrionales, il couvre 200 km en 17 étapes.

Texte : Alexander Zelenka

Photos : Clément Grandjean