Le concours Underwater Photographer of the Year a récemment dévoilé les lauréats de son édition 2024. Depuis 1965, cette compétition britannique, qui met en lumière la vie des océans et celle de ses habitants, s’est imposée comme une référence mondiale de la photographie sous-marine. Le jury, qui réunit plusieurs experts de cette discipline particulièrement exigeante, a examiné des milliers de candidatures.

Photos : Underwater Photographer of the Year