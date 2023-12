Le whisky qui tutoie les sommets

Passionnés de spiritueux, Rinaldo Willy et Pascal Mittner ont construit la plus haute distillerie du monde dans la gare d’arrivée du téléphérique du Piz Corvatsch (GR), à 3303 mètres d’altitude. Depuis 2020, ils y élaborent patiemment des cuvées qui se veulent le reflet du terroir de l’Engadine. C’est un voyage en soi. Pour visiter la distillerie Orma, il faut prendre le mythique train rouge des Chemins de fer rhétiques, descendre à Saint-Moritz (GR), poursuivre en bus jusqu’à Silvaplana puis Surlej et, de là, encore emprunter le téléphérique qui monte au Piz Corvatsch. Une fois arrivé tout en haut, à 3303 mètres d’altitude, le temps semble s’arrêter. Dans un silence à peine troublé par les cris des chocards, on jouit d’une vue imprenable sur les lacs de l’Engadine et les sommets environnants à pratiquement 360 degrés depuis les différentes plateformes panoramiques prises d’assaut par les touristes.

Texte : Alexander Zelenka

Photo : Filip Zuan/Orma

f