Le guépard, un prédateur vulnérable

La Namibie est l’un de ses ultimes refuges. Menacé ou disparu partout ailleurs dans le monde, le guépard survit tant bien que mal dans ce pays d’Afrique australe où sa cohabitation avec les communautés rurales reste difficile, mais s’améliore grâce à la présence… de chiens! Autour du point d’eau, oasis vitale dans la savane, éléphants, gnous, oryx, springboks et girafes se pressent, s’observent, se tolèrent. Boire est une nécessité absolue qui accapare toute leur attention… ou presque. Certains restent vigilants car l’un des plus redoutables prédateurs est à l’affût, prêt à bondir sur les plus faibles ou les plus jeunes d’entre eux.

Texte : Marie Paturel

Photo : Aurélien Brusini / Hemis

