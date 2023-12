L’ARCHE PHOTOGRAPHIQUE NATIONAL GEOGRAPHIC

Le photographe américain Joel Sartore a lancé le National Geographic Photo Ark dans sa ville natale de Lincoln, dans l’État du Nebraska, en 2006. Depuis, il a parcouru le monde avec l’ambition de constituer une archive de la biodiversité mondiale qui présentera des portraits de plus de 20’000 espèces d’oiseaux, de poissons, de mammifères, de reptiles, d’amphibiens et d’invertébrés. Une fois achevée, cette arche photographique constituera un enregistrement important de l’existence de chaque animal et un puissant témoignage de l’importance de les sauver

Photos: Joel Sartore

