Là où le sable hésite entre le désert et la mer

Des anciennes routes de l’encens aux voies contemporaines de l’or noir, le sultanat d’Oman est un trait d’union entre l’Inde et l’Afrique. Des vagues translucides de l’océan Indien aux reflets émeraude des wadis, de la luxuriances des palmeraies au dénuement minéral du désert, Oman préserve jalousement ses paysages comme ses traditions. Porte d’entrée d’Oman et capitale du sultanat, la ville de Mascate se love au pied d’une muraille rocailleuse, dans une plaine fertile où elle a pu s’épanouir en laissant éclore ses bâtisses blanches et ses édifices somptueux.

Texte: Marie Paturel

Photos: Hemis

