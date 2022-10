Lorsque son emploi du temps le permet, ce musicien et compositeur genevois aime gravir les sommets de 4000 mètres pour y jouer du cor des Alpes. Nous avons fait avec lui l’ascension du Breithorn, au-dessus de Zermatt (VS). Christophe Sturzenegger a déjà joué sur plusieurs 4000 dont le Cervin durant l’été 2020. Au Breithorn, il a fait le bonheur des cordées qui ont atteint le sommet ce jour-là et qui ont pu profiter de ce concert improvisé entre ciel et terre.

Texte et Photos: Alexander Zelenka

