À Kolhapur, dans l’État du Maharashtra, se perpétue une tradition unique vieille de deux mille ans: le kushti, une antique forme de lutte qui tient plus d’un combat moral et spirituel que d’une simple joute physique. Dans le gymnase de Motibag talim les lutteurs commencent leur entrainement dès 4h du matin. Les séances de musculation et d’échauffement se succèdent, éclairées par les premières lumières du jour. Les lutteurs se font ensuite masser à tour de rôle.

Texte: Carisse Busquet

Photos: Tuul & Bruno Morandi

f