Le photographe anglais Ben Hall est basé à la lisière du parc national de Peak District. Il nourrit depuis son plus jeune âge une profonde passion pour la nature et les activités de plein air. Photographe animalier professionnel depuis 2003, il voyage dans le monde entier pour créer des images qui suscitent des émotions et racontent des histoires. Découvrez son portfolio dans l’édition 230.

Photos: Ben Hall

