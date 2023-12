Hiver enchanté à Yellowstone

Galvaudé en été, le plus beau parc naturel des États-Unis plonge dans une quiétude sauvage en hiver. Une immensité de wilderness à l’état pur s’étire sous les frimas et se révèle aux visiteurs adeptes de froid, de solitude et d’aventure. Yellowstone, la «roche jaune». Cette roche, sur laquelle coule la rivière éponyme baptisée par les trappeurs du XVIIIe siècle, a donné son nom au premier parc naturel de l’histoire mondiale: le Yellowstone National Park, créé en 1872 par le président Grant, qui s’étend sur près de 9000 km2, dont 96% dans l’État du Wyoming, 3% dans le Montana et 1% dans l’Idaho.

Texte : Marie Paturel

Photo : Denis Palanque/Hemis

f