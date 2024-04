Enveloppés dans leurs shammas blancs, des pèlerins de toute l’Éthiopie convergent vers Lalibela en chantant et en dansant, avant de se diriger vers les églises de la ville. Le son des hymnes et des prières résonne dans les rues. C’est le soir du Samedi saint et les fidèles, rassemblés par milliers, sont là pour célébrer la Fasika, le nom en amharique et tigrigna de la Pâque. Vient alors le temps de la Sainte Messe, qui dure jusqu’à 3 heures du matin. La fin de la célébration marque le terme d’une période de 55 jours d’abstinence où la consommation de viande est proscrite.

Texte et photos : Gianmarco Di Costanzo