À la chasse avec les Penans

Les indigènes penans vivent dans la forêt tropicale de Bornéo, vieille de 130 mil-lions d’années. Malgré la déforestation qui cause des ravages, ils continuent de lutter pour sauver leur identité culturelle, en particulier la chasse et la cueillette. Parti de la ville côtière de Miri, le véhicule tout-terrain glisse sur l’asphalte lisse en direction du sud-est. Mais à mesure que le voyage se poursuit, l’état de la route se détériore. Le véhicule doit ponctuellement être chargé sur de petits ferrys, n’étant pas en mesure de faire face aux rapides des rivières locales. Nous nous enfonçons toujours plus profondément dans la végétation abondante, jusqu’à ce que les chemins de bûcherons deviennent impraticables.

Texte et photos : Claudio Sieber