Un thé au-dessus d’Ascona-Locarno

Entretenue depuis 2006 par un groupe de passionnés, la plantation du Monte Verità, au-dessus d’Ascona-Locarno, offre un dépaysement inattendu. Profitant d’un climat idéal, 1200 plants de Camellia sinensis permettent d’y effectuer chaque année une petite récolte de thé qui fait l’objet de toutes les attentions. On associe naturellement le thé aux grands pays producteurs que sont la Chine, le Japon et l’Inde. En réalité, on trouve cette plante, qui permet de fabriquer la deuxième boisson la plus consommée au monde après l’eau, dans bien d’autres pays, du Malawi à la Papouasie Nouvelle-Guinée en passant par le Brésil ou la Géorgie.

Texte : Alexander Zelenka



Photo : Luca Crivelli, Alessio Pizzicannella et Stöh Grünig