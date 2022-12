Première neige

Jérémie Villet a développé sa propre approche, aussi personnelle que poétique de la photographie animalière. Passionné par la nature dès son plus jeune âge, ce natif des Yvelines, qui a grandi dans une ferme isolée entourée de champs et de forêts, entreprend des études de lettres et de journalisme, doutant de pouvoir faire de la photographie son métier. Au moment d’obtenir son diplôme de fin d’études, en 2013, un de ses clichés représentant la silhouette d’un bouquetin qui se découpe sur une mer de nuages lui permet de remporter le Wildlife Photographer of the Year. Découvrez son portfolio dans l’édition 232.

Photos: Jérémie Villet

