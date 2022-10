Nazaré, l’eldorado des chasseurs de vagues

Entre octobre et janvier, les surfeurs du monde entier se pressent dans le petit village portugais de Nazaré, sur la côte Atlantique. C’est la période où se forment les «big waves», des monstres d’eau mesurant jusqu’à 30 mètres de haut, que certains spécialistes de la discipline domptent au péril de leur vie. Le calme et la tempête: baignée par les eaux de l’Atlantique, la petite ville portugaise de Nazaré a deux visages. Il y a le quartier du Sitio, qui s’est développé en haut de la falaise et qui constitue le noyau historique de cette bourgade de pêcheurs, où l’on se presse aujourd’hui pour suivre les exploits des surfeurs. Et il y a la partie basse, la plage, habitable à partir du XIXe siècle.

Texte: Clément Grandjean

Photos: Valentino Belloni

