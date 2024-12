LE TEMPLE DU BOUDDHISME SUD-CORÉEN

Classée au patrimoine mondial de l’Unesco, la cité de Gyeongju n’est pas seulement un musée à ciel ouvert, mais aussi un lieu propice à la contemplation et à la méditation. De mystérieux tertres aux formes douces et harmonieuses se dressent au coeur de la ville sud-coréenne de Gyeongju. Ces collines miniatures, drapées d’une herbe vert tendre, sont parfois ponctuées d’un arbre au port altier. Loin d’être naturels, ces tumuli géants, qui peuvent parfois atteindre une trentaine de mètres de hauteur, sont les tombeaux des rois et nobles du royaume de Silla, la dynastie qui a régné sur la péninsule coréenne durant près d’un millénaire, de 57 avant J.C. à 935 après J.C.

Texte : Marie Paturel

Photos : Hemis