Lauterbrunnen, la vallée aux 72 cascades

Située au-dessus d’Interlaken, la vallée de Lauterbrunnen est l’un des plus célèbres sites touristiques suisses. Porte d’entrée vers de légendaires sommets des Alpes, ce long défilé est bordé de falaises vertigineuses qui inspirent aussi bien les amateurs de beaux paysages que les artistes du monde entier et les amateurs de sensations fortes. Le défilé se resserre autour de la ligne de chemin de fer. Derrière nous, les lacs de Thoune et de Brienz, entre lesquels se niche le village d’Interlaken, ont disparu dans le contour.

Texte : Oriane Grandjean

Photos : Adobe Stock