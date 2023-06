La ville où les abeilles sont reines

Toujours plus d’amateurs élèvent des abeilles en ville. Le milieu urbain constitue une source abondante de nourriture pour les butineuses qui peuvent y produire d’importantes quantités de miel. C’est notamment le cas dans l’Aussersihl, quartier animé de Zurich dont les toits accueillent des ruches par dizaines. Un léger bourdonnement monte dans l’air, comme s’il répondait au murmure de la circulation qui nous entoure. On entend le grondement d’un tram au loin et, en contrebas, les rires de quelques enfants qui jouent dans le parc de la Bäckeranlage. Nous sommes perchés à sept ou huit mètres de haut sur le toit de la maison de quartier de l’Aussersihl, en plein cœur de Zurich.

Texte : Oriane Grandjean

Photo : Gaëtan Bally/Keystone

f