28 000 kilomètres, 14 pays, deux motos et six mois de voyage: voilà le menu de l’une des dernières expéditions d’Erik Peters. Grand spécialiste de ce genre de périples, l’Allemand rêvait de franchir les plus hauts cols du monde au guidon de sa bécane.

Texte : Clément Grandjean

Photo : Erik Peters