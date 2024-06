La cordillère des Andes abrite les plus hautes forêts du monde de polylepis, une essence endémique capable de vivre à 5000 m d’altitude et aujourd’hui menacée de disparition. Pour sauver cet arbre qui apporte l’eau et assure la survie de la culture quechua, les communautés locales se mobilisent massivement à l’initiative de leur leader Constantino Aucca Chutas, qui vient de recevoir le Prix Rolex à l’esprit d’entreprise pour son engagement.

Texte : Tuul Morandi

Photos : Bruno Morandi