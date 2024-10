Courir autour du Mont-Blanc

Traversant la Suisse, la France et l’Italie, le parcours de l’Ultra Trail du Mont-Blanc est l’occasion pour les coureurs de repousser leurs limites mais aussi et surtout de s’immerger au coeur de paysages alpins grandioses. Reportage sur la CCC, entre Courmayeur et Chamonix. Courmayeur est en effervescence. En ce matin du vendredi 30 août, la Via Roma fourmille de coureurs accompagnés de leurs familles ou de leurs amis. Si Chamonix en est l’épicentre durant toute la semaine, l’Ultra Trail duMont-Blanc suscite le m.me engouement de tous les côtés du massif.

Texte : Alexander Zelenka

Photos : Alexis Berg